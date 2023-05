El tuit bomba del biógrafo de Messi sobre su vuelta al Barcelona: “Tiene muy mala…”

A pesar de que las ligas de Europa están en tiempos de definición, la continuidad de Lionel Messi en el París Saint Germain y una posible vuelta al Barcelona parece ser la principal noticia deportiva de la recta final de la temporada.

El argentino cuenta con una oferta de renovación que no parece tentarlo para continuar, en un club afectado por las derrotas deportivas. Entonces, la negociación con el club de sus amores sigue acaparando la atención. La voluntad de las partes parece existir, aunque las trabas administrativas que implica el Fair Play Financiero son la principal limitación.

En este contexto, quien salió a hablar de la negociación entre Barcelona y Messi fue el periodista Guillem Balagué, biógrafo de Lionel, quien se mostró pesimista sobre la posible llegada y contó los motivos en una nota de la BBC, que luego replicó en su perfil de Twitter.

“Esto de Messi y el Barcelona tiene muy mala pinta”, comenzó el argumento el periodista. “¿Puede Messi volver al Barça? Podría si decidiera dar el paso de regresar. en todo caso, daría todas las facilidades del mundo porque conoce la situación del club”, continuó Balagué.

“Sin embargo, La Liga no tiene 'ni idea' de si el Barcelona va a proponer algo para que encaje en el Fair Play. Y estamos en mayo. La Liga insiste con el que el Barça debe seguir las reglas 'a rajatabla'”, continuó. Además, expresó que el club no ha realizado una oferta formal y todavía no sabe cómo registrará a Gavi, (Ronald) Araujo, Marcos Alonso, Iñigo Martínez, futbolistas que entrarán en la polémica por el Fair Play.

El blaugrana debe cumplir con el tope salarial, que se fija en 200 millones de euros. Distintos actores ya reconocieron conversaciones entre el club y la Liga para destrabar la presencia del astro, que se encuentra tentado por la posibilidad. Se sabe que hay voluntad para llegar a un acuerdo pero la cuestión económica del club ser un gran condicionante. Solo cuando todo esto se solucione podrán pensar en volver al mercado de fichajes de nuevos jugadores, entre ellos Messi”, justificó.