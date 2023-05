El aviso del DT de Colo Colo a horas del choque ante el Xeneize: “Boca viene de…”

Boca se jugará buena parte de la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores este miércoles cuando enfrente a Colo Colo en Chile, en el marco de un parejo Grupo F. El equipo de Jorge Almirón deberá sumar para evitar que tanto Deportivo Pereira como Monagas tengan la chance de alcanzarlo en la tabla clasificatoria. Si gana, en cambio, quedará con muchas chances de conseguir el objetivo.

En la previa a ese encuentro, el director técnico argentino que dirige al Colo Colo, Gustavo Quinteros, analizó el duelo y en especial al su rival, Boca. Sacó conclusiones tanto del rendimiento del último partido como de las virtudes y defectos que deberá tener en cuenta su equipo.

"Es un partido muy importante, también para Boca, que analizando el plantel tiene varios jugadores afuera. Nosotros también tenemos como cinco o seis jugadores importantes que vinieron de refuerzos y están afuera, hay que poner lo que mejor tenemos. Es un partido que puede decidir tal vez el futuro de la clasificación, ojalá podamos estar a nuestro mejor nivel", expresó el entrenador de dilatada trayectoria.

El argentino Gustavo Quinteros es el entrenador del Colo Colo. Foto: @CampeonatoCh.

"En este momento estamos con estos problemas los dos equipos, Boca viene de ganarle un gran rival como Racing, mejoró mucho en el juego y va de menos a más. Perdimos en el último partido a dos jugadores, (Marcos) Bolados y (Alexander) Oroz, aparte de los que teníamos afuera. Llegamos justo, motivados al 100 por 100 y esperamos poder sacar un buen resultado", dijo el técnico.

Quinteros, además hizo un balance de la actualidad del equipo argentino: "Ahora Boca agarró confianza porque jugaron mejor, el primer tiempo sobre todo, en el segundo puso línea de cinco, retrocedió mucho en el campo, le dio todo el protagonismo a Racing para salir de contra pero en los primeros 20 o 30 minutos del partido llegó por las bandas, extremo y laterales, los volantes ganaron el mediocampo, tenían espacios, recibían para pegar la vuelta, son cosas para tener en cuenta que si nosotros tratamos de contrarrestar toda esa fortaleza que mostró Boca podemos tratar de imponernos, es lo que hay que hacer. Tenés que pensar mucho en tu funcionamiento pero también los partidos se ganan cuando contrarrestás bien lo que hace el rival".

Por último, el DT hizo un análisis de todos los rivales de la Copa Libertadores y habló de las posibilidades de su equipo. "River cambió entrenador que venía de mucho tiempo en el club, Boca cambió también, son los equipos más representativos del fútbol argentino, Independiente no está bien, Racing estaba bien y hoy está con altibajos y ojo que los brasileros tampoco están tan bien, no hay equipo que vos decías 'este es el River de Gallardo', yo hoy no veo un equipo candidato como ese River o algún Boca, tantos Boca, que era un equipo candidato antes de empezar. No veo un equipo con tanta diferencia. Es más, en el grupo nuestro tanto Boca que viene con altibajos en el torneo local, Pereira lo mismo, que venía de cinco o seis empates, o nosotros que veníamos con muchos altibajos. Hay que tratar de mejorar mucho, ir mejorando durante los torneos, recuperando jugadores, porque es una gran oportunidad, cuando no hay un equipo que marque diferencias hay posibilidades para todos", analizó Quinteros.