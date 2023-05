Fuerte respuesta del Kun Agüero a Lugano por sus sospechas sobre el Mundial que ganó Argentina: "Decir eso es de..."

El clásico rioplatense se juega en los micrófonos. Las polémicas declaraciones del exdefensor Diego Lugano contra la Selección argentina y los arbitrajes durante el Mundial no pasaron desapercibidas y motivaron algunas respuestas por parte de los propios protagonistas. El último encargado de dirigirse al charrúa fue el Kun Agüero, que lo hizo con la ausencia de filtro que lo caracteriza.

"A Argentina la ayudaron a ser campeón del mundo. Cuatro de los cinco penales que le cobraron no fueron. Eso es una realidad. Pero bueno, es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Te creés que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina que supo aprovecharse de eso”, expresó Lugano en su momento.

Diego Lugano.

“Lugano se queja, pero fue al Mundial invitado por FIFA... Me imagino que no estarán contentos", comenzó la réplica el el Kun Agüero en el marco de una transmisión de la Champions League en ESPN y Star+. Luego, expresó: "¿De 5 penales, 4 no fueron? Me parece que es mucho. Por ahí, 1 te la compro. Pero ya decir 4 es muy de buscar polémica y de malaleche".

Agüero continuó con su respuesta con una fuerte crítica al exdefensor: "Si Diego Lugano quiere llamar la atención y fantasmear un poco no está mal. Cada uno opina lo que quiere, pero yo creo que es un comentario buscando polémica con la gente de Argentina. Entre uruguayos y argentinos nos llevamos bien. Es un comentario bastante innecesario o por ahí para quedar bien con Uruguay".

Kun Agüero le respondió a Lugano.

"Yo creo que le da bronca porque a Uruguay no le han cobrado creo 1 o 2 penales. De los 2 penales del último partido (ante Ghana), 1 era cobrable. Yo creo que se quedó caliente con eso. Como no les cobraron a ellos, se quedó caliente", finalizó.

El Kun no fue el único en responder. También lo hicieron los campeones del mundo Germán Pezzela y Guido Rodríguez. Antes, Abreu también había opinado en sintonía con Lugano. El "clásico dialéctico" sigue caliente.