La conmovedora foto de Guillermo Vilas con un mensaje de su esposa: “Porque vos sos mi…”

La idolatría hacia Guillermo Vilas aún perdura y lo hará por siempre, por eso no es raro pensar que cada vez que se publica una nueva imagen del 62 veces campeón profesional de tenis, los fanáticos generen muchas repercusiones. Esta vez, su esposa Phiangphathu Khumueang volvió a postear una foto con el extenista y la reacción no tardó en llegar.

Es la primera vez que se puede ver a Vilas, quien padece una enfermedad neuronal degenerativa, por lo menos a través de una foto en las redes sociales. La mujer posteó una foto suya junto a él, en blanco y negro, con un corazón y una dedicatoria en inglés: "Porque tú eres mi todo".

La pareja de Guillermo Vilas es tailandesa y tiene 39 años. Se casaron en 2005 y ambos tienen cuatro hijos: Andanin (nena de 18 años), Landinlao (nena de 12), Intila (nena de 11 años) y Guillermo Jr (el único varón, de 6). Todos residen en Mónaco y desde ahí la mujer se encarga de la administración de los Vilas Tennis Academy, en Mallorca y Punta Cana.

Hace aproximadamente un mes, la mujer ya había mostrado otras imágenes del jugador emblema del tenis, en las que aparecía besándolo en el medio del tránsito de su enfermedad. Las reacciones fueron las mismas que ahora, de cariño y agradecimiento por "cuidar" del ídolo argentino.

Hace unos días, el recuerdo de Vilas llegó de la mano del tenista marplatense Horacio Zeballos, quien compartió en sus redes un mail que le había enviado a su padre hace unos 20 años. En ese texto, el por entonces extenista destacaba las cualidades del Cebolla, que venía surgiendo y todavía hoy está activo en dobles junto el español Marcel Granollers.

“Horacio, muy buen chico tu hijo. Le irá muy bien. Tiene asegurado un lugar dentro de la industria del tenis. Si no llega como tenista, llegará como coach o profe, etc. De él me ocupo yo”, le dijo a Horacio Ceballos padre en el 2003. “¿Cómo no emocionarme con estas cosas? Corría el año 2003 y Guillermo se intercambiada mails con mi viejo (amigos y compañeros de largos entrenamientos) sobre mi carrera. Siempre dándome una mano, desde consejos, a conseguirme el primer contrato con Head, que aún sigue vigente. Como vos decís Guille, ¡De él me ocupo yo! ¡Y así lo hacés! ¡Un maestro!”, recordó el cinco veces ganador de torneos Masters 1000.