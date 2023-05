El tremendo autoelogio de Guardiola a horas de la revancha ante Real Madrid: “Mi legado en el City ya es…”

Esta semana, la Champions League definirá a los dos equipos que viajarán a Estambul para jugar la gran final europea. Por un lado, Inter intentará mantener su ventaja sobre Milan, mientras que Manchester City y Real Madrid disputarán el partido más esperado en mucho tiempo. Fue 1-1 en el Santiago Bernabéu y, en la previa a la revancha en Inglaterra, Pep Guardiola se autoelogió en conferencia de prensa.

Desde su llegada al equipo Ciudadano, el catalán llevó al club a ser el gran dominador de la Premier League y de todas las competencias domésticas inglesas. Sin embargo, todavía no pudo cumplir con el gran anhelo del club, la Orejona. Frente a los micrófonos, Guardiola aseguró que sabe lo que está en juego este miércoles, pero el resultado no pone en duda los demás éxitos logrados: "Mi legado aquí ya es excepcional, no somos estúpidos y sabemos lo importante que es el partido de mañana, por el rival, por la competición, por muchas cosas, tenemos que disfrutar el momento, ser conscientes de lo afortunados que somos de estar aquí", sentenció.

Luego, el técnico del Manchester City, que este fin de semana quedó muy bien posicionado para lograr el tricampeonato en la liga, agregó: "El legado es que nos los hemos pasado de puta madre. Durante cinco o seis años, ganamos muchas cosas y jugamos muy bien y que se recuerde, eso es lo importante. En Europa si no ganamos la Champions no nos van a recordar, pero nos lo pasamos muy bien. En seis años aquí me lo he pasado teta. Eso es lo mejor que te puede pasar", explicó enérgicamente.

Guardiola, ante la oportunidad de llegar a su segunda final de Champions con el City.

El camino hacia la primera Champions League de la historia del City y la tercera para Guardiola no será fácil. Enfrente está el Real Madrid, amo y señor de Europa que ya los dejó afuera en la semifinal de la pasada edición. Pese a tener un larguísimo historial con el Merengue, el entrenador español no cree que esto sea un arma a su favor: "Los partidos contra el Real Madrid siempre los he afrontado pensando en nosotros. Sin faltarle el respeto al oponente, pero en estos partidos tienes que pensar mucho en ti mismo. Conocer al Madrid no significa que lo puedas controlar", afirmó.

"Si supiera por qué gana el Madrid, intentaría copiar el método. Básicamente lo que diría es que siempre han tenido jugadores de altísimo nivel, sin esos jugadores no se gana. Cuando el Milan ganaba con Sacchi o nosotros en el Barcelona era porque teníamos jugadores de mucho nivel", sostuvo después.

Tras la igualdad en la ida, Manchester City y Real Madrid se medirán en el Etihad Stadium. El partido será este miércoles, a las 16 horas de Argentina. Cabe destacar que no hay gol de visitante, por lo que cualquier empate enviará la serie al tiempo extra y, en caso de ser necesario, los penales. La final de la Champions League será el 10 de junio, en Estambul, Turquía.