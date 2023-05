La polémica sentencia de un ídolo uruguayo sobre el Mundial ganado por Argentina: “La ayudaron a…”

En tres días se cumplirán los primeros cinco meses de la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. El equipo capitaneado por Lionel Messi venció a la Selección de Francia por penales, luego de igualar 3-3 durante el tiempo reglamentario el pasado 18 de diciembre en el estadio Lusail.

Sobre esto, en las últimas horas llegaron inesperadas declaraciones por parte de un exjugador de la Selección de Uruguay. Se trata de Diego Lugano, quien en su diálogo con el programa radial uruguayo Fútbol por Carve (Carve Deportiva AM 1010), soltó polémicas declaraciones.

Diego Lugano se refirió al título de la Selección argentina en Qatar 2022.

Para comenzar, el defensor que defendió la camiseta Celeste durante dos Mundiales (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014), manifestó: “A la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero de los 5 penales que le dieron, 4 nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados".

"Eso es una realidad. Pero bueno, es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Te creés que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina que supo aprovecharse de eso”, añadió quien supo vestir los colores de San Pablo, París Saint Germain y Fenerbache, entre otros.

Para finalizar, Lugano expresó todo su descontento con respecto al uso del VAR: “Desde que se introdujo el VAR se le da un poder excesivo al juez de interpretar lo que quiera en cualquier momento. En un partido puede haber 20 penales o ninguno y creo que el fútbol es un caos. Eso se lo dije al pelado Pierluigi Colina (ex árbitro y miembro de la UEFA) en el Mundial también con alguna puteada por lo que nos hizo a nosotros. Pasa en Argentina también. ¿No vieron el penal de Boca a River? En Brasil también... Creo que lo que hizo la FIFA con el VAR es un movimiento netamente político para demostrarle a no sé quién que es transparente. El tema de las manos es un mamarracho. Si te da en un dedo en el punto del córner cobran penal y te ganan un partido. Es un error garrafal de la FIFA. Los jugadores no tienen opinión, sí los dirigentes que nunca jugaron al fútbol”.