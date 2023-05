La picante sentencia de Víctor Blanco sobre las negociaciones con Matías Rojas: "Ojalá renueve y si no..."

En el ámbito local, el presente de Racing no es el mejor. La Academia acumula seis partidos consecutivos sin poder sumar de a tres y, en la mencionada racha, solamente pudo rescatar un punto en el clásico ante Independiente. En contrapunto, en la Copa Libertadores el equipo de Fernando Gago está invicto y lidera el Grupo A, por encima del Flamengo, campeón defensor.

En este contexto, quien se refirió a la actualidad del equipo de Avellaneda fue Víctor Blanco. El mandamás de la institución dialogó con diario Clarín y no dejó tema sin tocar. Además de hablar de los resultados y la situación del director técnico, se refirió al futuro de Matías Rojas.

El paraguayo tiene contrato hasta el 30 de junio.

El paraguayo, uno de los emblemas de Racing en el último tiempo, tiene contrato con la institución hasta finales del mes de junio del corriente año. Al ser consultado sobre lo que sucederá, manifestó: "Dirá Matías si quiere quedarse o no. Mucho más no podemos hacer".

"No es un tema de esfuerzo. Matías está pendiente de ver qué oferta puede tener de afuera y si la tiene se irá igual", añadió Víctor Blanco, quien ha organizado diferentes reuniones con el entorno de Rojas, dejando clara la postura de la institución de seguir contando con los servicios del futbolista que luce la número 10 en su espalda.

Para finalizar, el presidente de Racing sentenció: "El día 30 estoy yo acá, no aquellos que dicen que no puse la plata. La realidad es que Racing dejó de cobrar 2 millones de dólares por retener a Rojas cuando llegó la oferta de Qatar. Le dimos prioridad a la Copa Libertadores. Son decisiones que se toman y no estamos arrepentidos. Ojalá que renueve y si no, no hay problema. Racing es más grande que cualquier jugador".