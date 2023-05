El contrapunto de Tevez con una decisión de Ibarra en Boca: “No podés…”

"Hay que llevarlos despacio" fue una frase que persiguió a Hugo Ibarra en sus últimos días como entrenador de Boca. En 2022, el entrenador se había apoyado mucho en los juveniles para consagrarse campeón del Torneo de la Liga, con grandes aportaciones de Luca Langoni, Alan Varela y otros en menor medida como Gonzalo Morales, Cristian Medina o Luis Vázquez. No obstante, esto cambió rotundamente en sus últimos partidos en el Xeneize y Carlos Tevez se opuso a su postura.

En charla con Dale al medio de TyC Sports, el ídolo boquense y actual entrenador tomó el caso Langoni, a quien muchos comparan con él en sus inicios, y aseguró que la decisión de Ibarra de correrlo del equipo no fue correcta: "Si Langoni te hace goles todos los fines de semana, no lo podés sacar a Langoni, esté quien esté atrás tuyo, aunque esté Tevez. No lo tenés que sacar, primero está el equipo", expresó contundentemente.

Por otra parte, el Apache, actualmente sin club, recordó una situación que vivió con Carlos Bianchi en sus inicios: "Cuando nosotros ganamos la Libertadores 2003, yo la primera ronda no la jugué porque recién estaba saliendo, pero cuando me tocó demostré que estaba para Boca. Cuando Carlos te ponía, te ponía, ya no eras un juvenil", sentenció.

Langoni, uno de los pibes más destacados de Boca.

Sobre esa anécdota, Tevez agregó: "No me llevó de a poco, él se dio cuenta que estaba para grandes cosas y me puso, y ahí está el gran acierto que tuvo con los juveniles".

Además, el exentrenador de Rosario Central, donde trabajó con jóvenes como Facundo Buonanotte, Gino Infantino, Mateo Tanlongo y Alejo Veliz, resaltó la aparición de Valentín Barco: "Me sorprendió, él ya se veía que tenía otra pasta. A mí me gusta con línea de cinco, me gusta lo que planteó [Jorge] Almirón, pero le faltó la profundidad que necesita el lateral. Hay que ver con qué se siente más cómodo él".

Barco, uno de los pibes más queridos por la gente.

Por último, Tevez habló del liderazgo que deben ejercer los referentes de Boca, entre los que destacó a Nicolás Figal: "Yo veo a Figal como un líder dentro de la cancha, después no sé afuera de la cancha que puede hacer. Vos afuera de la cancha podés hablar con un juvenil, decirle que estudie otro idioma, que no salga a la noche, proponerle lo que ya sabemos… pero si después el líder no sale a la cancha a jugar para un 8 o un 10, ¿cómo lo sostenés? Cómo le hablás a un chico de 19 años si vos en un partido importante no estás, no te hacer ver, no levantás la voz, no comunicás, no haces goles, no levantás al equipo...", concluyó.