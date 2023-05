De gran promesa del fútbol argentino a streamer: "Hice mucha guita, me la robaron y hoy estoy..."

Las transmisiones en vivo y los diferentes programas deportivos a través de Twitch y YouTube han tomado gran popularidad en el último tiempo. Uno de los proyectos que recién empieza y poco a poco va sonando cada vez más fuerte es Son aviones, conducido por Agustín Fantasía.

Allí, quien supo estar muchos años en la pantalla de TyC Sports, cuenta con diferentes panelistas. Uno de ellos es Brian Sarmiento. El exjugador de Banfield y Newell's, entre otros, se alejó de las canchas y ahora se dedica a mostrar una nueva faceta, pero con el carisma de siempre.

Sarmiento se refirió a su vida luego de abandonar las canchas.

Para comenzar, en su diálogo con Infobae, soltó: “Estoy re feliz por el lugar en el que estoy. Soy un agradecido, sin el fútbol, la gente no me hubiese conocido, y sin el rol de la tele, la farándula, tampoco me hubiese conocido otra gente. En el fútbol viví muchas sensaciones, es lo que soñás desde chico. muy pocos lo consiguen y yo fui un privilegiado, porque los sueños que me puse en mi cabeza los cumplí. Y hoy estoy en otro ámbito y me siento cómodo. Tengo mucho para darle a todo esto”.

Al ser consultado sobre el ambiente del fútbol, Sarmiento no dudó en responder: "El fútbol es re careta, porque tenés que estar todo el tiempo con un casete, que sos serio, que sos profesional, que no te podés equivocar... Y en realidad somos los que más sufrimos en nuestras casas, con nuestras parejas, nuestros padres, nuestros hijos. Hoy en día está dejando de ser careta y eso es lo que más me gusta.

Más adelante, sobre el tema económico y la cantidad de dinero que ganó en su carrera: "Hice mucha guita, me la robaron toda, empecé a hacer otra vez y ahora estoy tranquilo. No teniendo todo lo que tenía antes. Y para mí es mucho mejor. Porque el dinero te trae mucha gente, muchos problemas.