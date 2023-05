La tajante opinión de Chiqui Tapia sobre el escandaloso final en River-Boca: "Me parece que…"

La Selección argentina, campeona del mundo y capitaneada por Lionel Messi, ganó el Premio Laureus a mejor equipo de 2022 por delante del Real Madrid y los Golden State Warriors, de la NBA. En la gala estuvo presente el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, quien se mostró feliz por el reconocimiento y, además, habló de lo ocurrido en el Superclásico.

El directivo explicó que no pudo ver el partido, estaba viajando a París, pero que vio lo sucedido en el final del partido que terminó con victoria de River ante Boca. Al respecto, en diálogo con la señal deportiva ESPN, fue tajante: "Estuve viendo algo porque estábamos viajando. Pero no me gustó. Me parece que no es la cara que queremos para el fútbol argentino".

El encuentro que se disputó en el Monumental finalizó con seis expulsados luego de que Agustín Palavecino le gritara el gol anotado por Miguel Borja en la cara a Nicolás Figal, algo que molestó a los futbolistas de Boca quienes reaccionaron contra el volante que luego salió a pedir disculpas por haber generado el tumulto.

"Estoy contento con la victoria y más en un Superclásico, pero mirando todo lo que pasó estoy arrepentido de lo que hice y por lo que se generó. No había necesidad pero recién me cayó la ficha en el vestuario", indicó el jugador que luego confesó: "Lo hablé con Enzo a la mañana y me disculpé, lo mismo que con Martín (Demichelis) a quien le dije que estaba arrepentido".

"Se había hablado mucho en la semana, veníamos de un golpe duro y eran una mezcla de sensaciones, pero más que nada no me supe controlar y no es la imagen que queremos dar en River. Hay un camino marcado y hay que seguir por ahí, no es un buen ejemplo lo que hice", remarcó Pala.