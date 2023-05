Guardiola reveló por qué no puso a Julián Álvarez ante el Real Madrid: "Este partido era…"

Pep Guardiola, entrenador de Manchester City, aseguró que evitó hacer cambios en el empate 1 a 1 ante el Real Madrid por la Champions League porque vio que el partido necesitaba más mediocampistas que delanteros, pero confirmó que tal vez Julián Álvarez juegue en la revancha, que se disputará en el Etihad Stadium.

"Estoy muy contento con el juego que hemos hecho y con el resultado. Sé contra el equipo que jugamos, lo vi el año pasado. Estoy muy, muy satisfecho con nuestro equipo. En la vuelta Puede ser que tenga minutos Julián Álvarez. Hay siete u ocho días para verlo", aseguró el técnico del conjunto inglés.

En la misma línea, explicó: "Puede entrar al inicio o al final. Hay jugadores que pueden cambiar el paso como Foden o Julián. He tenido la sensación de que este era un partido más de centrocampistas con Bernardo y Grealish". No obstante, a pesar del resultado, Guardiola expresó que se jugó un buen partido y que para él "la calidad no se demuestra marcando goles".

"En los primeros minutos fuimos mejores. La calidad no se demuestra marcando goles. Hemos estado ahí y encontramos el gol cuando el Madrid estaba jugando mejor. Así es el fútbol. Me habría gustado ganar, claro. No esperaba hacer el partido que hemos hecho, no esperaba ganar por una gran diferencia", precisó.

Y añadió: "Ahora sabemos lo que hemos hecho. Hay que encontrar el equilibrio y ver si podemos atacar un poco. Alaba y Rudiger estaban muy cerca de Haaland y no ha sido fácil encontrarle el hueco. A lo mejor tenemos que ajustar algo en el partido de vuelta. Jugar con un poco más de ritmo. Estaremos mas cómodos con nuestra gente. El que gane, pasará a la final".