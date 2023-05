Tomá nota, Gago: la jugadísima táctica de Sampaoli en Flamengo, que volvió a perder

Tras la dura derrota sufrida el sábado ante Boca, Racing tendrá esta semana un partido clave en la Copa Libertadores. Recibirá el jueves a Flamengo en el Cilindro, un rival que no llegará de la mejor manera al duelo pero que sigue siendo uno de los candidatos a quedarse con el certamen continental.

El equipo dirigido por el argentino Jorge Sampaoli cayó ayer como local ante el líder del Brasileirao, el también carioca Botafogo, que jugó todo el segundo tiempo con un hombre menos por la expulsión del defensor Rafael, por 3 a 2, y de esta manera está fuera de la clasificación hasta el momento para la Copa Sudamericana, al cabo de la tercera fecha del certamen.

Pero lo llamativo no fue la derrota, si no la particular estrategia que utilizó el ex entrenador de la Selección argentina. Apenas se inició el partido, con su equipo teniendo la pelota, el arquero Santos abandonó el área y se paró de primer central para sumar a un jugador más en la salida alta del equipo, algo que generó controversias ya que no se suele ver algo así. Habrá que esperar al día del encuentro con la Academia si vuelve a utilizarla o se trató de una prueba que duró apenas unos minutos.

El gigante de Brasil no logra encontrar regularidad y desde que llegó Sampaoli acumula dos triunfos (Ñublense, por Copa, y Maringá) y dos derrotas, ante Inter y Botafogo, juego en el que mostró su poderío ofensivo aunque también los problemas en defensa que podría aprovechar Racing si es que tiene un buen día.

Pensando en este encuentro, Gago no podrá contar con Gonzalo Piovi y Jonathan Gómez, quienes estarán afuera de los campos de juego alrededor de un mes por una lesión muscular grado 2 en el gemelo interno y lesión grado 2 del ligamento colateral medial, rodilla izquierda, respectivamente,.