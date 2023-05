Santi Maratea, fuerte denuncia y exabruptos en plena colecta para Independiente: “Que vengan a mi casa y me chup…”

Como era de esperarse, el nombre de Santiago Maratea viene sonando, y fuerte, en los alrededores del Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. En las últimas horas, luego de mostrar la cifra recaudada en la colecta de Independiente ($600.000.000), el influencer estalló de bronca y lo mostró en sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, el hombre de 30 años aprovechó para hablarle a sus seguidores. Para comenzar, manifestó: "Estoy pasado de violencia, siento que estoy recibiendo demasiada violencia. Quiero compartir para que sepan qué siento, cómo lo manejo a futuro".

Siguiendo con su descargo, Maratea soltó: "Lo primero que voy a decir a toda la gente que me está tirando mierda y desvalorizando mi trabajo es que el 95, 99% de ustedes si estuviera en mi lugar ya estaría subiendo historias, llorando, diciendo 'cuánta violencia, 2023 y seguimos siendo tan violentos. Estoy con ataques de pánico, piensen en mi familia que me quiere y están preocupados, me amenazaron de muerte'".

¿Viste el que siempre llora? A mí me chupa la pija, no estoy con ataques de ansiedad, tampoco ataques de pánico, ni lo voy a estar. No me da miedo que me amenacen de muerte porque cinco forros me manden la foto de la puerta de mi casa que sacaron de Google Maps. Yo quiero arrancar este mensajito diciéndoles a todos que, si tienen tiempo y se pueden organizar, vengan a mi casa y me chupen bien la poronga", añadió en medio de la colecta para salvar a Independiente de la quiebra.