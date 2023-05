La desafiante advertencia de Santi Maratea sobre la colecta: “Si rompen mucho las pelotas con lo del 5% voy a…”

Este domingo, Santi Maratea estuvo por primera vez en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini y causó furor entre los hinchas de Independiente. El influencer se estrenó como hincha con una victoria ante Belgrano y la gente del Rojo lo saludó, le agradeció, le pidió fotos y hasta le dedicó un cantito: “Que de la mano de Maratea toda la deuda vamo’ a pagar”. Pero más allá de la alegría por volver al triunfo, el impulsor de la colecta para ayudar al club de Avellaneda respondió a las críticas que recibió tras revelar el porcentaje del dinero que se llevaría a su bolsillo.

Desde su cuenta de Instagram, Maratea aclaró cuánta plata le corresponde por ser el fiduciario de la colecta para Independiente y su respuesta causó muchísimo revuelo en las redes: "Yo me llevo el 5%. Cuánto es el resto de los gastos la verdad que no lo sé... contadores, abogados, escribanos, trámites, no lo sé, se los averiguo. Es como que te diga que lo mío más los gastos es el 5,8%, estoy redondeando para que se entienda [...] Si juntáramos 8.800 millones de pesos, que es hoy lo que equivale a 20 millones de dólares al MEP, yo ganaría 400 millones de pesos. Es una locura, amigo. Yo me enteré firmando el fideicomiso", aseguró en diferentes videos del último viernes.

Consultado por esto al término de la victoria ante Belgrano, el influencer de 30 años lanzó una advertencia clara y concisa para aquellos que lo criticaron por esto: "Qué famoso 5%... Miren, si rompen mucho las pelotas, lo voy a arrancar a llamar 'mi sueldo'. Así entienden de qué estamos hablando sobre ese 5%. Si siguen con tantas dudas sobre eso, le pongo un nombre más específico para que se entienda", expresó tajantemente.

Luego, mostró el monto recaudado hasta ese momento, que era poco más de 588 millones de pesos, y dijo que tenía ciertas dudas al comienzo: "A fin de mes, eso es muy loco. Yo le tenía mucho miedo al fin de mes, hubo que arrancar en esta fecha por un tema de urgencia de las deudas, pero yo tenía miedo de arrancar a fin de mes y me sorprendió para bien", afirmó.

Maratea fue a ver a Independiente por primera vez y el Rojo volvió a ganar tras 12 partidos. Al cortarse una mala racha de tantos meses, el influencer no descartó volver a estar en la platea del estadio para seguir por la senda victoriosa: "Yo, contento, la pasé muy bien la verdad, así que volvería. Para mí, lo que pasó hoy cambió la energía, algo pasó", concluyó.