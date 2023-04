Tensión en la conferencia: las picantísimas acusaciones de Diego Flores tras el empate de Godoy Cruz

Diego Flores llegó a la conferencia de prensa post empate ante Tigre como lo hace religiosamente en cada partido de local. Primero habla el deté visitante y luego es el turno del Traductor. Sin embargo, en esta ocasión su respuesta fue distinta. Tras una pregunta sobre la expulsión de Galdames, el adiestrador se lanzó a un acalorado discurso con frases fuertes que no solo retumbaron en la sala de prensa del Malvinas Argentinas.

"Acá hay un hincha VIP que lo único que hace es desprestigiar nuestro trabajo. Nosotros estamos de 7 a 19, todos los días de la semana, para sacar adelante a Godoy Cruz. Hay apoyo de los empleados del club, de algunos dirigentes y de los hinchas. Pero este hombre y dos o tres 'periodistas' que operan en su favor parece que no", dijo un Diego Flores que se fue acalorando a medida que su relato avanzaba.

"Me llamó la atención un hincha VIP que busca a la prensa y la semana pasada habló de que ponemos excusas y no las ponemos. Hablan de excusas, no están en el día a día. Opinan sin saber del juego. En los momentos malos, aparece el hincha VIP que quieren destruir todo y solo critica. Esa persona no estuvo presente, es una persona que supuestamente quiere al club y no está en los malos momentos. Yo pedí una reunión con el "hincha VIP" y está de vacaciones ahora. El hincha VIP y un periodista que va en ojotas a trabajar solo le traen mal al club. No critico a la prensa porque gran parte de los periodistas de Mendoza hacen un gran trabajo”, se despachó el DT del Tomba, Diego Flores.

Sin dar nombres propios, también dejó en claro el apoyo de otra persona que tira, según su mirada, hacia adelante: "Acá hay un nombre que ha hecho de Godoy Cruz un tremendo club. Con presupuesto bajo lo ha mantenido durante años en Primera, ha jugado Copas internacionales, peleado torneos, cuenta con un predio superlativo. Los que siguen el día a día saben de quién hablo", fue parte de su banca ¿para José Mansur?

Diego Flores en su segundo ciclo en Godoy Cruz.

Con respecto al rendimiento del equipo, el Traductor dejó también su impresión al respecto: "Nuestro objetivo es sacar el 48% de los puntos posibles y hoy tenemos 43%. Por eso no entiendo cuándo dicen que estamos tan mal". El dato del entrenador no es errado: su plantel sacó 13 puntos de 30 puntos posibles, lo que indica un 43.3%.

Lejos de volver al partido, volvió a apuntar contra este hincha VIP: "Cuando se lesionó Ferrari no lo vi dando una mano para traer algún marcado central en su lugar. Esta semana intenté habar con él y me dijeron que estaba de vacaciones". Los periodistas presentes en la conferencia le consultaron si era el actual presidente Alejandro Chapini, algo que negó: "No es un dirigente".

Pensando en lo que viene, Diego Flores se mostró con fuerzas para seguir y habló de procesos a largo plazo: "Para mostrar la idea de un equipo hacen falta más de treinta partidos, por eso estoy conforme con este equipo, que claramente está en formación".