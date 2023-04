Qué dijo Macri tras la elección de Almirón como DT de Boca: "Estoy muy preocupado de…"

Mauricio Macri volvió a hablar de Boca, y de Juan Román Riquelme. El ex titular de la institución dialogó con el periodista Ignacio Ortelli de Radio Rivadavia, horas después de conocerse la noticia de la llegada de Jorge Almirón al club en reemplazado de Hugo Ibarra. El político, además, confirmó que participará en las elección y explicó los motivos de su decisión.

Riquelme y Macri, tiempo atrás.

"Voy a participar de las elecciones en Boca porque estoy muy preocupado de lo que pasa en el club. Se puede ganar o perder, pero Boca está por encima de todas las personas. Es el que club que construimos durante doce años. Una institución sólida, respetada en el mundo entero, no solo por los títulos, sino que además transmitimos profesionalismo, seriedad y organización".

"Todo esto está en crisis con esta forma personalista que tiene Riquelme para gobernar el club a su antojo. No creo en eso y no me confundo. Una cosa es el Riquelme jugador que tengo el honor de haber descubierto en Argentinos Juniors y traído dos veces para que ganemos una Libertadores en la que, tal vez, fue el campeonato que mejor ha jugado en su historia", agregó.

En la misma línea, cerró: "Pero eso no tiene nada que ver con ser dirigente deportivo, conducirse con esos parámetros. La institución está por arriba de las personas, las reglas son iguales para todos". Las elecciones de Boca serán a fin de año y la lista opositora tendría a Andrés Ibarra y Mauricio Macri, aunque Jorge Reale sería otra opción para los socios del club.