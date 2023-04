Los dos grandes de la Premier League que buscan sumar a De Paul en la próxima temporada

El presente de Rodrigo De Paul en el Atlético de Madrid es mucho mejor al que mostró en los seis meses previos a la Copa del Mundo en Qatar. Se convirtió en un jugador importante del equipo del Cholo Simeone y comenzó a ganarse el reconocimiento de una hinchada que supo silbarlo.

Este buen rendimiento del volante despierta el interés de varios equipos grandes del mundo, en distintas ligas europeas. Ya es conocida la búsqueda de la Juventus de Paredes y Di María por contratarlo la próxima temporada. También el Inter quiere reencontrarlo con Lautaro Martínez. Ambos equipos italianos conocen bien a De Paul debido a su paso por Udinese.

De Paul es dirigido por el Cholo Simeone.

Sin embargo, el volante campeón del Mundo no ganó el interés solo desde Italia, ya que otros dos equipos de la Premier League parecen sumarse a la puja. Por un lado, el Tottenham, que más allá de que todavía no tiene técnico busca contratar a James Maddison del Leicester. Si no se da la adquisición del inglés, que tiene una ficha elevada, piensan en el argentino como alternativa.

Además del equipo londinense, luego se sumó otro gigante de Inglaterra y Europa: el Liverpool. El equipo de Jürgen Klopp está transitando una temporada por debajo de las expectativas en relación al plantel que tiene. Aún así, buscarán romper el mercado con el volante argentino. El valor estimado es de 40 millones de euros, según el portal Transfermarkt. No sería un problema para Liverpool, que engrosará la plantilla en un puesto con varios jugadores.

Más allá de las ofertas que pueda recibir cuando se abra el mercado de traspasos, la nueva realidad de De Paul en el Atlético de Madrid podría convencerlo de quedarse por una temporada más. El contrato vence en 2026.