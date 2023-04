La polémica sentencia de un importante entrenador sobre Djokovic y Nadal: "Rafa es vulnerable a..."

El debate entre Novak Djokovic y Rafael Nadal es el pan de cada día del tenis. Aunque ellos pueden pasar bastante tiempo sin hablar del otro, los diferentes personajes del mundo de la raqueta se encargan de mantener a flote la discusión sobre quién es mejor. El último en hacerlo fue el coach del estadounidense Tommy Paul, quien aseguró que el serbio tiene un aura de imbatibilidad que el español perdió.

Brad Stine, la última personalidad del tenis en opinar sobre Djokovic y Nadal.

En una charla con el podcast Inside-In de Tennis Channel, Brad Stine, entrenador del 18° del ranking ATP, revolucionó al tenis con una declaración muy picante sobre las diferencias entre Djokovic y Nadal. En pleno debate sobre quién es el GOAT (Mejor de todos los tiempos, por sus siglas en inglés), el estadounidense encendió la polémica: "Novak todavía tiene esa aura de invencibilidad. Nadal ha sido mucho más vulnerable en los últimos seis u ocho meses. Nadal es vulnerable a la derrota en esta etapa de su vida", sentenció.

Aunque es cierto que las lesiones provocaron un bajón en Nadal, el manacorí sigue siendo una cara que nadie quiere ver en el circuito. Esto no es así para Stine, que además de Paul entrenó al exnúmero 1 Jim Courier: "Rafa, como dijimos, está un poco en el limbo sobre a dónde irá. Creo que perdió contra cinco estadounidenses seguidos, algo así, tal vez fueron cuatro, no estoy seguro. Entonces, hay una vulnerabilidad allí con él que no estaba antes", agregó.

Tommy Paul está 18° en el ranking.

Por otra parte, el californiano destacó a Djokovic como el único jugador al que pareciera que nadie puede vencer en todo el circuito: "Creo que todos los demás, (Daniil) Medvedev, (Carlos) Alcaraz, (Jannik) Sinner...Siento que cada uno de ellos es vulnerable", expresó.

Ya con los dos primeros Masters 1000 en el pasado, Djokovic y sobretodo Nadal se preparan para la temporada de polvo de ladrillo. La primera parada será Montecarlo, en la que el manacorí estará ausente y el serbio buscará afirmarse en el primer puesto que recuperó sin haber jugado en Indian Wells.