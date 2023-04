El anuncio bomba de Del Potro que revoluciona al tenis: “Estoy decidido a…”

El tenis argentino y mundial extraña a Juan Martín Del Potro. El tandilense se retiró en febrero del año pasado porque las lesiones de muñeca y rodilla nunca lo dejaron en paz. Sin embargo, el ex número tres del mundo estuvo como comentarista en el US Open 2022 y allí dejó la puerta abierta a su regreso a las canchas. Esto se potenció luego de que él mismo diera a conocer una apuesta futbolera en la que, si la Selección argentina salía campeona en Qatar 2022, la Torre haría lo posible por volver a tomar una raqueta.

¿Vuelve al tenis en el torneo que lo llevó a la gloria? Del Potro medita un último partido en el US Open.

Para alegría de Delpo y sus compatriotas, la Albiceleste levantó la Copa del Mundo y el ¿ex? tenista aseguró que Lionel Messi y el resto de la Scaloneta lo "obligaron" a volver a entrenar. Ahora, el campeón del Abierto de Estados Unidos 2009 volvió a referirse a la posibilidad de disputar el último Grand Slam de la temporada: "Estoy decidido a hacer todo lo que sea posible", sentenció.

Lógicamente, esta declaración de Del Potro generó mucho revuelo en el mundo del tenis, que se quedó con un sabor muy amargo ante la cantidad de lesiones que sufrió el oriundo de Tandil. Además, el doble medallista olímpico agregó: "No sé si mi rodilla me permitirá estar o no al 100%, pero tengo claro mi deseo de que el último partido de mi carrera profesional sea este año. En ese caso, tiene que darse en Flushing Meadows", en declaraciones que recogió The West Australian.

Del Potro en su despedida: fue en el Argentina Open ante Fede Delbonis.

Claro, el vínculo entre el US Open y Del Potro es a prueba del tiempo. Cada vez que el argentino puso un pie en Nueva York, el público le hizo sentir su cariño inquebrantable. De hecho, muchas de las mejores actuaciones del tandilense llegaron en el Arthur Ashe y las demás canchas del complejo de Flushing Meadows: fue campeón en 2009, semifinalista en 2017 y finalista en 2018.

"Voy a trabajar duro para ponerme a punto y luego ya se verá qué ocurre", concluyó Del Potro. Sin dudas, unas declaraciones que ilusionan a todo el deporte argentino.