Los anuncios de Rafael Nadal y Carlos Alcaraz que allanan el camino de Novak Djokovic

Rafael Nadal confirmó en las últimas horas que no jugará el Masters 1000 de Montecarlo ya que no se encuentro preparado para competir al más alto nivel y, acto seguido, Carlos Alcaraz comunicó que él tampoco acudirá a este al certamen que se juega sobre tierra batida debido a una artritis en la mano izquierda.

Nadal, que ha retrocedido hasta el puesto 14º del mundo lastrado por las lesiones que ha sufrido en los últimos meses, ya adelantó la pasada semana al entregar de premios de la Fundación que lleva su nombre en Palma que desconocía cuándo iba a regresar: "No podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera, Montecarlo. No me encuentro aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso de recuperación, esperando volver pronto a la competición".

Alcaraz y Nadal, los grandes ausentes en Montecarlo.

"Tenemos que ir a día a día y no adelantaré algo que después no podré cumplir; diré las cosas cuando las sepa realmente", remarcó el deportista balear. A la espera de recuperar su nivel de juego, Nadal, que sufrió una lesión en el psoas ilíaco el pasado 18 de enero en la segunda ronda del torneo de Melbourne, sigue entrenando en las pistas de su academia de Manacor.

Alcaraz, por su parte, expresó: "Después de dos meses compitiendo, estoy contento de volver a casa pero triste porque terminé mi partido de semifinales de Miami con molestias. Tras visitar a mi doctor en Murcia y ser evaluado, no voy a poder ir a Montecarlo a comenzar la gira de tierra. Tengo una artritis postraumática en mi mano izquierda y molestias musculares en columna que necesitan de descanso para afrontar todo lo que está por venir". Alcaraz volverá al ruedo será en Conde de Godó de Barcelona.

Estas noticias allanan el camino de un Novak Djokovic que, esta semana, recuperó el número 1 del mundo y que afrontará de ahora en más todos los torneos que vienen por delante donde buscará seguir estirando su leyenda y alejarse de quienes pretenden bajarlo de la cima del tenis mundial.