La fuerte advertencia de Gago tras la derrota de Racing ante Gimnasia: "Aunque se quiera instalar que..."

Racing no pudo seguir con su buena racha y perdió ante Gimnasia y Esgrima La Plata. Tras el debut por Copa Libertadores en Chile y con fecha entresemana a la vista, Fernando Gago decidió poner un equipo alternativo que no rindió a la altura de los usuales titulares. Sin embargo, Pintita no quiso saber nada con las críticas a los que arrancaron el partido en el Bosque.

En conferencia de prensa, el entrenador de Racing se vio molesto por las preguntas sobre la rotación, una palabra que no le gusta utilizar, y apuntó contra los que plantean que hay mucha diferencia de nivel entre sus habituales titulares y los que están más rezagados en la consideración: "Banco cien por cien a estos jugadores, aunque se quiera instalar que algunos no tengan el nivel para jugar en el club. Todos están a la altura de Racing", expresó.

Por otra parte, Gago aseguró que no terminó el partido tan disconforme con el rendimiento del equipo: "No estuvimos en juego durante el primer tiempo y nos superaron, además de que la expulsión complicó el desarrollo. Lo hecho durante el segundo tiempo cambió un poco y me gustó más en comparación", agregó.

