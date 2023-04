Coudet explotó de bronca tras la derrota del Mineiro y puso la renuncia a disposición: "Hagan lo que quieran"

Eduardo Coudet, entrenador de Atlético Mineiro, puso su renuncia a disposición y expresó su molestia tras perder en el debut de Copa Libertadores como local ante Libertad de Paraguay, con críticas a la dirigencia por falta de refuerzos.

"No regresé a Mineiro por dinero ni nada de eso, vine porque me gusta el club y por un desafío deportivo importante. Pero todo cambió. ¿Hice las ventas? ¿Aprobé alguna venta? Esta no es la situación que me prometieron", señaló Coudet en rueda de prensa, según consignó el periódico Globo Esporte.

La semana pasada, Mineiro vendió al delantero Eduardo Sasha al Red Bull Bragantino y, sin el goleador, Coudet debió colocar al juvenil Isaac en el debut de Copa Libertadores. La situación llevó al entrenador argentino a citar las dificultades que puede sufrir el equipo en el Campeonato Brasileño, la Copa de Brasil y la Libertadores con un plantel corto.

"Le pido a los inversionistas que traigan un volante por favor porque solo tenemos uno. ¿Esta es la realidad que me prometieron? No. ¿Que el equipo jugó mal y soy el responsable? Hay un límite. Mi contrato está sobre la mesa, hagan lo que quieran. Si pudiera, rescindiría hoy pero la Junta no aceptó la cláusula del contrato". dijo el entrenador campeón con Racing en 2019.

Pese al descontento por perder ante Libertad (1-0), que motivó que los hinchas le arrojaran al DT latas de cerveza al final del encuentro, Mineiro buscará el domingo el título estadual en el desquite como local ante América Mineiro, luego de haber vencido de visitante por 3-2. En Mineiro juegan los argentinos Matías Zaracho, Renzo Saravia, Christian Pavón y Rodrigo Battaglia.