El jugador que confesó que le dijo "no" a Boca por ser fanático de River: "Recibí el llamado y..."

Enzo Copetti fue una de las grandes figuras con las que contó el equipo de Fernando Gago durante la temporada 2022. El delantero decidió cambiar de aire y emigró, en el último mercado de pases, al Charlotte, equipo de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

En las últimas horas, el delantero que acumula dos goles en sus primeras seis presentaciones en la MLS, dijo presente en el programa Son Aviones. Vía streaming, el hombre de 27 años recordó el momento en el que recibió un llamado para jugar en Boca y reveló el motivo que lo llevó a dar una respuesta negativa.

?? Enzo Copetti nos confesó que le dijo que NO a Boca y que River y Racing son sus PRIORIDADES si regresa a Argentina. pic.twitter.com/E3qAgqWL4Q — Son Aviones (@son_aviones) April 5, 2023

"Me llamo Enzo por Francescoli, toda mi familia es de River. Si vuelvo a Argentina, River sería mi primera opción. En Boca y en Independiente no jugaría por todo lo que he recibido del otro equipo (sic). Te digo la verdad, recibí el llamado de Boca, lo ha recibido mi representante, pero dije que no", manifestó Enzo Copetti sobre su fanatismo por el Millonario.

Además, no le cerró las puertas a la Academia: "Si aparece Racing lo pensaría un poco más", soltó el delantero que convirtió un total de 31 goles en los 96 partidos que defendió los colores de la institución de Avellaneda. En este contexto, solamente serían dos las variantes que analizaría el jugador en caso de retornar al país.