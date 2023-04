Jorge Almirón llegó al país: ¿es el tapado de Riquelme para asumir en Boca?

El despido de Hugo Benjamín Ibarra hace más de una semana dejó vacante el puesto de director técnico de Boca Juniors. El principal apuntado por Juan Román Riquelme y el resto del Consejo de Fútbol, desde un primer momento, fue Gerardo Martino. La negativa del Tata obligó al máximo ídolo de la institución a tomar cartas en el asunto.

El vicepresidente del Xeneize optó por manejar él mismo la situación y mantener un hermetismo total con respecto a las negociaciones con el futuro DT del elenco de la Ribera. Es por esto que las últimas horas han llevado a diversas especulaciones con respecto al nombre que aterrizaría en Brandsen 805.

Diego Monroig, encargado del día a día del Xeneize para ESPN, soltó: "Almirón es un nombre que no ha salido hasta el día de hoy. De los que han nombrado sigo manteniendo a Diego Martínez. Almirón tenía desde hace un mes programado aterrizar en Buenos Aires. La intención clara de Boca es presentar al DT el próximo viernes. Por algo Román se quedó en Buenos Aires".

Tato Aguilera se refirió al aterrizaje de Jorge Almirón.

Por su parte Tato Aguilera, periodista de TyC Sports, también se refirió a la llegada del DT: "No me han dado ese nombre. Le preguntaron a Almirón si se reunía con el Consejo de Fútbol y no respondió. Después le preguntaron a su actual representación y dijo que no había ningún contacto"

Por último, quien se expresó a través de las redes sociales fue Germán García Grova. El periodista, experto en mercado de pases, también habló sobre el arribo de Almirón a Boca: "Fuentes cercanas a Jorge Almirón niegan contacto alguno con Boca", escribió en su perfil de Twitter.