El divertido exabrupto del Kun Agüero al ver un video de goles de Cristiano Ronaldo: "Todos de p..."

Como cada vez que deciden compartir sus transmisiones en vivo, dan que hablar. Kun Agüero e Ibai Llanos volvieron a regalarle a sus miles de seguidores un desopilante momento que no tardó en viralizarse a través de las diferentes redes sociales. El español decidió obligar al argentino a ver un resumen de diferentes goles de Cristiano Ronaldo.

Mientras terminaban de ver un compacto de goles de Lionel Messi, el streamer decidió pinchar al ídolo del Manchester City: "Kun, llegó el momento. Para despedir el streaming y por respeto a toda la gente que ha visto esto, habría que ver los mejores goles de Cristiano Ronaldo. Por compensar, la gente se lo merece"

El Kun no dudó a la hora de hablar sobre los goles de Cristiano Ronaldo.

Sorprendido por la propuesta de su compañero, y sin querer saber mucho sobre la idea de ver goles del portugués, el hombre surgido de las divisiones inferiores de Independiente de Avellaneda manifestó: “No, no, no. ¿Cómo vas a poner eso en mi stream? ¿Qué haces? No se puede".

Ante la insistencia, Agüero accedió. Con cara seria, el Kun observó todo el video mientras Ibai no paraba de relatar con gran entusiasmo cada una de las jugadas del Bicho. Cortando con la alegría del español, el campeón de la Copa América 2021 dio su tajante sentencia.

“Bue, mirá de dónde hace el gol. Venga. Todos goles de tiro libre y de pedo. Las de Messi son todas al ángulo boludo. Pero... ¿qué hace el arquero? Culpa del arquero. Creo que Raúl tiene mejores goles, Benzema creo que tiene mejores”, expresó quien se retirara de la actividad profesional con la camiseta del Barcelona.