El detalle que podría complicar a Mendoza como sede del Mundial Sub 20

La alegría que significó la designación de Argentina como sede del Mundial juvenil tras la caída de Indonesia automáticamente se expandió a las provincias que sueñan con ser sede. Mendoza inmediatamente levantó la mano e inició conversaciones con AFA para poder ser una de las plazas del certamen que arrancará el 20 de mayo.

Si bien la provincia cierra por todos lados gracias a las bondades de su estadio, la oferta hotelera, los accesos y las conexiones, hay un detalle que puede complicar el panorama: no se pueden jugar en simultáneo un Mundial (sea la categoría que sea) mientras un equipo ejerce de local en el mismo estadio. Traducido: Godoy Cruz utiliza el Malvinas Argentinas, escenario donde deberían jugarse los partidos del certamen juvenil.

El Único de La Plata, disponible.

"Por el momento no hay nada oficial con la sede. Después se verá ese tema", dijo Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes de Mendoza, al ser consultado al respecto. Acá, los caminos se abren en dos situaciones posibles en caso de que aplique la normativa de FIFA: el Tomba busca otra alternativa para jugar esos compromisos o Mendoza se baja como posible sede, siempre que no puedan convivir en simultáneo durante ese tiempo.

Si lo que marca el máximo ente internacional corre, el Malvinas no sería el único que tendría ese problema. River Plate, Racing y Mario Alberto Kempes no podrían ser plazas por que reciben partidos de la Liga Profesional (en Córdoba, Talleres no puede jugar en su cancha).

Quedarían así como potables el Único de La Plata (Estudiantes y Gimnasia tienen sus estadios en condiciones) y el Madre de Ciudades de la nómina inicial que salió en un primer momento a los que podrían sumarse Salta y San Juan.