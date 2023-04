El palazo de Riquelme a Miguel Ángel Russo: “Me sorprendió verlo…”

Boca venció a Racing y de esta manera logró cortar la racha de cuatro partidos consecutivos sin poder sumar de a tres en condición de local. Tras el duelo ante la Academia, el cual finalizó 3-1 a favor de los dueños de casa, Juan Román Riquelme rompió el silencio y enfrentó los micrófonos de TNT Sports.

Entres los diferentes temas que tocó, el máximo ídolo de la historia del club de La Ribera sorprendió al referirse a Miguel Ángel Russo. El actual vicepresidente se refirió a la expulsión que recibió el DT campeón de la Copa Libertadores 2007, la última que logró levantar Boca.

Para comenzar, Riquelme expresó: "Primero, el otro día me extrañó lo de Miguel en la cancha de Rosario Central. Lo tuve de entrenador, es amigo mío y sabe que lo quiero mucho. Cuando lo tuve de entrenador, nunca lo vi de esa manera, tampoco cuando lo tuvimos acá siendo dirigente, tampoco lo vi así discutiendo con un árbitro".

Sobre la expulsión de Russo , agregó: "El otro día me sorprendió. Le mando un beso muy grande, pero me sorprendió. Él siempre es correcto y educado, lo del otro día fue raro". Al ser consultado sobre si la reacción del DT tenía algo que ver con su salida de Boca, Román soltó: "No, no. Hablo todos los días con él. Hablo siempre con Miguel, cuando tengo que preguntarle cosas de fútbol se las pregunto".

"Quiso hacer un poquito de tiempo, eso no está bien. Ya estamos grandes. Eso a mí no me gusta, yo quiero que se juegue y gane el que mejor juega. No dejó de sorprenderme. Nunca lo vi de esa manera", sentenció entre risas Juan Román Riquelme.