El fuerte posteo de Almirón tras la gran victoria de Boca ante Racing: "Garpa que…"

Jorge Almirón logró, anoche, su primera victoria como DT de Boca en la Liga Profesional. Fue ante Racing y justo en la previa de lo que será una nueva edición del Superclásico con River, que se disputará el domingo en el estadio Más Monumental. Pero, luego de lo conseguido, el entrenador sorprendió a todos al compartir un par de posteos picantes en las redes sociales.

En el primero de ellos, subió un video de la gente cantando en la Bombonera y de fondo aparece la voz del periodista Flavio Azzaro, lanzado una frase que en su momento causó polémica: "Garpa que Boca esté mal y River esté bien, porque Boca es el más grande de Argentina, gente. Cuando gana Boca, no le sirve a nadie, cuando pierde están todos gritando los goles. Juega contra River, y gana River, y es perdió Boca". En cuestión de minutos, la reflexión recorre las redes y provocó varias reacciones.

Pero todo no quedó ahí ya que, en otra de las historias que se pueden encontrar en su perfil de Instagram, el entrenador sacó chapa de una de sus decisiones más discutidas de la semana y que terminó saliéndole bien: el ingreso de Luis Advíncula como extremo derecho, que fue protagonista de la jugada que terminó en el segundo gol de Boca marcado por Pol Fernández.

Luego del partido, Almirón contó: "Luis creía que podía rendir ahí. Con (Marcelo) Weigandt hicieron buenos movimientos, que hacen los buenos jugadores. Físicamente son muy fuertes, pensamos que podíamos sacar ventaja. Estoy muy contento, hay un gran grupo. Estamos esperando que los chicos se recuperen para tener plantel completo y más competitivo. En los entrenamientos se ve otra dinámica para trabajar y hoy se vio en los primeros minutos ante un gran equipo".

Almirón lamentó la expulsión de Martín Payero, autor del segundo gol, quien no estará presente en el Superclásico. "A mí me duele porque fui jugador también. (Payero) Reaccionó defendiendo a un compañero, no ví la jugada. Se pierde un partido sumamente importante y quiero que sume minutos. No hace falta decirle nada", aseguró.