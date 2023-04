El tuit bomba de Macri que sacude a Boca en el día del cumpleaños 118 del club

El mundo Boca espera saber qué papel tendrá Mauricio Macri en las próximas elecciones. El ex titular del club, que hace semanas anunció que no será candidato en las elecciones presidenciales del país, acompañará a quien encabece la lista opositora para pelear mano a mano con Juan Román Riquelme pero en las últimas horas tuvo una reacción que activó una verdadera bomba.

Andrés Ibarra, el candidato a quien apoyará para destronar al ídolo, compartió un video en sus redes sociales para festejar el cumpleaños número 118 de Boca y Macri lo retuiteó. En el mismo, aparecen ambos a punto de soplar una velita y el rumor indica que sería el vicepresidente de la lista que buscará recuperar la conducción del club.

Si bien todavía no está confirmado que así sea, los fanáticos respondieron el posteo con mensajes a favor por la aparición del expresidente, aunque también hubo muchos que escribieron a favor de Riquelme. A partir de ahora, entonces, se esperará el anuncio oficial para saber si realmente será el vice de Ibarra o su aparición solamente tiene que ver con generar movimiento.

Macri, cada vez que habló, aprovechó para pegarle a Román con fuertes frases. En una entrevista con Luis Majul días atrás, apuntó sin filtro contra él: "Boca se transformó en un personalismo de alguien que yo traje al club dos veces. Le reconozco todo lo que hay que reconocer como jugador, porque que era un jugador increíble, y me honra haberlo traído de Argentinos Juniors y después de vuelta del Villarreal, cuando ganamos esa Copa Libertadores que fue su mejor momento".

"Pero esta forma de conducción prepotente, arbitraria y autoritaria no sirve", agregó. Daniel Angilici había sido quien descartó la chance de que sea nuevamente presidente del club y reconoció el interés de Macri por estar: "A mí me encantaría, pero no va a ser candidato. Quizás está dispuesto a acompañar, a lo mejor en la lista, para dar su apoyo. Es mi amigo, es nuestro referente y a Boca le dio muchas alegrías, así que sería muy bueno que se vuelva a involucrar con el club".