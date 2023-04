Turismo Carretera: demoledora pole de Jonatan Castellano en Concepción del Uruguay

Jonatan Castellano logró una pole que sorprendió a muchos. El Pinchito fue de los primeros en salir a pista para cumplir con la clasificación de la quinta fecha del Turismo Carretera y metió un tiempo que paralizó a todos. En su primer intento, el de Lobería estableció 1m25s038 y quien se ubicó más cerca de su Dodge fue el Ford de Julián Santero, pero a más de medio segundo.

Sin embargo, pese a tener el premio en sus manos, fue por más y volvió a acelerar para demostrar que lo hecho no fue casualidad. En los primeros parciales mostró que tenía para mejorar aunque sobre el final de la vuelta decidió meterse al parque cerrado para no continuar desgastando el auto. "Tengo un auto fantástico, prácticamente no tiene vicios para la vuelta rápida. Lo habíamos visto en los entrenamientos. Va bien de cola y de trompa y lo pudimos aprovechar", expresó Castellano.

Santero, ganador de la fecha pasada en El Calafate y segundo en el campeonato, también contó su clasificación. "No me quedó el auto idealmente equilibrado, como en otras ocasiones, pero estoy muy bien teniendo en cuenta que tenemos 20 kilos más que Castellano”, contó el mendocino quien se ubicó por delante Santiago Álvarez (Dodge).

Mariano Werner –líder del campeonato- se mostró más que conforme con el 4º puesto: "La verdad es que no estaba en los planes, hicimos varios cambios para clasificar y pegamos el salto. Es muy buena la ubicación más allá que la diferencia que nos hizo Castellano es importante". Detrás quedó Germán Todino con otra Dodge.

Diego Ciantini fue el mejor de los usuarios de Chevrolet al quedar sexto, y los diez mejores de la sesión lo completaron: Valentín Aguirre (Dodge), Juan Cruz Benvenutti (Torino), Juan Tomás Catalán Magni (Ford) y Mauricio Lambiris (Ford). Mañana habrá series por la mañana y la final se pondrá en marcha a las 13.20.