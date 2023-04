El tenso cruce entre Gabriel Heinze y un periodista en conferencia de prensa: "No tenés idea..."

En el partido que abrió la jornada del viernes para la Liga Profesional, Newell's Old Boys de Rosario y Argentinos Juniors igualaron sin goles en la provincia de Santa Fe. De esta manera, ambos equipos quedaron con 19 unidades en el 11ª y 12ª puesto de la tabla de posiciones, a 15 puntos del líder River.

Luego de la igualdad de su equipo, Gabriel Heinze asistió a la conferencia de prensa para afrontar su diálogo con los medios de comunicación presentes en el Coloso Marcelo Bielsa. Allí, el director técnico tuvo un particular ida y vuelta con un periodista que preguntó por la situación de Djorkaeff Reasco.

“Quería saber qué fue lo que intentaste, porque se lo vio medio incómodo”, fue la pregunta. El Gringo, respondió: “¿Él te dijo eso? ¿Cómo vas a decir algo que vos no sabés? Esto es una cosa tremenda. Si querés hablamos de posicionamiento en el fútbol, pero no de una persona que no tenés ni idea”.

Fiel a su estilo y lejos de intentar calmarse, Gabriel Heinze siguió con su respuesta. “¿Qué hacés si ahora sale Reasco y dice que se sintió cómodo? No pasa nada, porque decís tantas cosas que una no es nada”, expresó. Luego prosiguió con la explicación de su decisión.

“Lo que hice fue jugar mucho más centralizado, porque ellos tenían una línea de tres que convertían en una de cuatro o cinco. Si yo lo planteaba bien abierto, la pelota iba a estar cuatro o cinco segundos en esos tres centrales. Ellos tienen una construcción de las mejores que hay”.

Cuando el periodista lo interrumpió, Heinze volvió a explotar. “No me estas escuchando. Te estoy explicando el posicionamiento de Reasco. Me hiciste una pregunta y me saltás con una opinión. Discúlpame, pero las opiniones tenelas vos. Yo acá respondo. Si no, vamos a tomar un café y hablar de futbol”, cerró.