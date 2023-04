Santi Maratea explicó el camino del dinero de la colecta para Independiente: "Sé que puedo..."

Independiente anunció en una conferencia de prensa desde el estadio Libertadores de América el comienzo de la colecta de dinero que coordina el influencer Santiago Maratea y busca saldar las deudas en dólares que el club tiene con entidades financieras del exterior y con futbolistas que pasaron por la institución y realizaron el reclamo legal.

Durante la presentación, Maratea especificó dónde se depositará el dinero, en que entidad bancaria, y así avanzar hacia el objetivo deseado. "Es una colecta muy desafiante para mí", comenzó explicando.

"Hace dos años que arranqué con esto. No es caridad lo que hago. Tiene más que ver con cómo nos organizamos con las nuevas tecnologías para llegar a soluciones colectivas", señaló Maratea.

"Juan (Marconi) me decía 'cuándo vas a hacer una colecta para Independiente'. Al principio me cague de risa. Hace dos meses hice una colecta para el club Ezeiza. Con Independiente empezó con un meme y cada vez se fue haciendo más real", agregó.

Pepe Santoro será uno de los gestores de la colecta. Foto: @Independiente.

"El manejo de esa plata es mío. El objeto del fideicomiso es pagar las deudas puntuales que tiene Independiente. Algunas de ellas, no todas. Las más importantes. La suma total pasa los 20 millones de dólares", expuso. Luego, señaló que en su persona radica la responsabilidad de la administración del dinero: "Todas mis colectas tienen una trazabilidad que las identifica. Tengo mucha plata en frente y no la toco. Soy así. Sé que puedo tener 20 millones de dólares en frente y no me pasa nada".

Según lo explicado, habrá un link para cada tipo de donación. Uno de 4 mil pesos, otro de 8 mil, otro de 16 mil y el último de 32 mil. A cada enlace puede ingresar el que desee donar esos montos. También habrá un alias para quien quiera donar menos o más que esos montos. Se especula con que si 2,2 millones de hinchas pongan 4.000 pesos, se logra el monto.

Santi Maratea en la conferencia. Foto: Noticias Argentinas.

Uno de los elementos esenciales de esta colecta es que el dinero recaudado no pasará por Independiente, sino que se volcará directamente a los respectivos acreedores, empezando por los tres futbolistas que denunciaron al club, el uruguayo Gastón Silva, el ecuatoriano Fernando Gaibor y el argentino Pablo Hernández. Gonzalo Verón quedará para cuando se resuelve el juicio en curso.

En la primera hora de recaudación, se superaron los 74 millones de pesos reunidos.

Si la colecta es lo suficientemente efectiva como para que sobre dinero tras cancelar el pago de la deuda, parte de ese fondo será destinado a las inferiores del club y otra parte para gastos varios.