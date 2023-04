Perrito Barrios reveló el especial pedido de Insúa a sus jugadores: "Nos hace saber que..."

Luego de varios años de pésimas gestiones y malos resultados deportivos, San Lorenzo parece haber encontrado su norte. De la mano de Rubén Darío Insúa el Ciclón volvió a la competencia internacional y se prepara para dar pelea en los tres frentes que le toque afrontar (Copa Sudamericana, Liga Profesional y Copa Argentina).

En este sentido, quien se refirió al gran presente que atraviesa la institución fue Nahuel Barrios. El Perrito dijo presente ante los micrófonos de TyC Sports y no dudó a la hora de reconocer el gran trabajo que viene realizando el Gallego, quien poco a poco logró enderezar el barco.

"Insua sabe cómo llegarle al jugador. Sabe cómo tratarnos. Es de San Lorenzo, tiene sentido de pertenencia. Nos hace saber que a San Lorenzo hay que cuidarlo en todos los ámbitos. Nosotros en todos los partidos lo hacemos saber", manifestó una de las grandes figuras del equipo.

Sobre su pelea con el equipo de Demichelis en la cima de la tabla, Barrios soltó: "River está por encima de todos, pero ojalá que puedan perder un punto para poder alcanzarlos un poco más. Nosotros vamos a todos los partidos como una final. La idea es llegar con River de local con chances de pelear el campeonato. River es el mejor de Argentina. Me gusta Nacho Fernández".

"Estoy desde los 10 años acá. Me dio todo el club. Siempre trato de dar lo mejor y darlo todo por esta camiseta. Tengo contrato hasta 2024. No sé nada del rumor de ir a Flamengo. Estoy enfocado acá y lo que siempre soñé es salir campeón con San Lorenzo. Dios quiera que se me pueda dar", sentenció el Perrito Barrios.