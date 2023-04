Lluvia de buenas noticias en Racing a horas de visitar a Boca en la Bombonera

"No los guardé, terminaron con una molestia muscular y cansancio. Nada preocupante, pero sí corrían riesgo para jugar este partido. Decidí que no tenían que jugar porque era tomar el riesgo de una posible lesión y no pretendo que se lesionen. Vamos a tratar de que lleguen lo mejor posible", fueron las palabras con la Fernando Gago respondió a los que afirmaban que había guardado jugadores en la Libertadores para jugar contra Boca.

Ahora, Pintita tiene en mente el equipo que pondrá desde el arranque el próximo sábado, cuando la Racing deba visitar al Xeneize en la Bombonera, en un encuentro que comenzará a las 21,30. Son varias las buenas noticias que llegaron a Avellaneda en la previa del clásico.

El paraguayo volvió a entrenar junto a la par de sus compañeros.

Durante la práctica de este jueves tanto Matias Rojas, Gonzalo Piovi y Aníbal Moreno se pudieron entrenar a la par de sus compañeros bajo las ordenes de Fernando Gago. De esta manera, los mencionados futbolistas se perfilan como posibles titulares en un duelo que será clave (de los últimos 12 puntos de la Liga Profesional, la Academia sumó solamente 1).

El paraguayo Rojas, una de las máximas figuras de Racing, realizó una parte del entrenamiento junto al plantel, mientras que Piovi y Moreno lo hicieron en su totalidad. El paraguayo se encuentra casi recuperado de la dolencia en uno de sus tobillos, que lo marginó del triunfo como local por 3-2 ante Aucas de Ecuador por Copa Libertadores, y de la derrota por 3-1 frente a Atlético Tucumán por el torneo local.

Otro de los jugadores que Fernando Gago sigue de cerca con miras a la visita a la Bombonera es el lateral izquierdo Gabriel Rojas, quien se perdió el partido frente al Decano por una sobrecarga muscular y que esta mañana realizó trote alrededor del campo de juego.