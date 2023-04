Dibu Martínez reveló qué le gritó a Cristiano Ronaldo antes de un penal que no quiso patear: "Le dije ‘vos sos…’"

Emiliano "Dibu" Martínez nos acostumbró a realizar un verdadero show antes de que le ejecuten un penal. El arquero de la Selección argentina y el Aston Villa se ha vuelto un especialista en sacar de las casillas a los jugadores y tiempo atrás buscó hacerlo con Cristiano Ronaldo. Fue durante un partido ante Manchester United, cuando el marplatense se acercó al punto del penal y comenzó a desafiarlo para que sea el portugués quien lo patee.

Sin embargo, el astro le dejó la responsabilidad a Bruno Fernández, quien terminó fallando. Esas imágenes recorrieron en mundo y en un segmento llamado ‘Behind The Game’ (Detrás del Juego), de la Premier League, recordó lo sucedido aquel día y reveló qué le dijo a CR7: "Veía a Cristiano Ronaldo decepcionado por no patear el penal. Entonces pensé ‘hay cierta tensión acá’. Le decía a Cristiano ‘venía a patear, vos sos el pateador’. Le dije a Cavani ‘¿por qué Ronaldo no patea?’".

"Soy hablador. Ni siquiera es hablar sucio. Entonces, creo el caos. Era el minuto 92 de partido. Tenía que distraerlos de alguna manera pero ellos tenían todo para ganar. Fernandes no había fallado un penal en 25 intentos o algo así. Y cuando lo erró me puse a bailar, no porque quisiera hacerlo. Ni siquiera sé cómo hacerlo ahora. Simplemente surge en el momento, lo juro", contó.

En la charla, de la que también fueron parte Ian Wright, leyenda del Arsenal y actual comentarista de TV, y la argentina Oriana Sabatini, que además es la pareja de Paulo Dybala, el Dibu también confesó porqué le dijo a la Joya que patee al medio su penal en la final del Mundial de Qatar ante Francia.

"Atajé el segundo penal y le dije a Paulo: ‘si lo atajo, el siguiente tenés que patear al medio y abajo’. Ahí es donde afloró el trabajo con mi psicólogo de tantos años", dijo, y agregó: "¿Sabés por qué? La presión la tiene el otro arquero y se va a tirar algún costado. No queremos quedar como unos estúpidos en la final de un Mundial quedándonos parados en el medio".