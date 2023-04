Pablo Cavallero y su llamativa frase sobre la pelea por el descenso de Independiente: "No me..."

Independiente se encuentra apretado por la tabla anual, que define un lugar entre los que descienden. Está penúltimo, a solo dos puntos de Unión, y cada fecha será una final por no descender. En este contexto, el mánager del club, Pablo Cavallero, se refirió hoy a esa posibilidad, aunque intentó restarle dramatismo al asegurar que son "superiores a muchos equipos que están por arriba". En ese sentido, confesó: "No me preocupa".

"Nosotros tenemos 14 por delante en este torneo y debemos ir partido a partido. El nivel del equipo está por debajo de lo que podemos dar. Nos merecemos cuatro o cinco puntos más, lo que nos daría otro presente. Ese nivel lo vamos a ir consiguiendo y vamos a sumar nuevos triunfos", señaló Cavallero en una entrevista con ESPN.

El mánager luego se refirió al desafío del entrenador de Independiente. "Cuando venís a un equipo grande sabés que tenés que ser fuerte físicamente y mentalmente. La cabeza es lo principal para sostener el contexto que estamos viviendo, sabemos que debemos levantar el nivel individual y el entrenador Ricardo Zielinski lo está haciendo bien en el día a día. No es fácil agarrar en el contexto en que lo hizo Zielinski y le agradezco. Es un momento de paciencia. Los equipos se arman de atrás hacia adelante. Apuntamos a armar un contexto competitivo", señaló.

A propósito, habló sobre la búsqueda de entrenador al momento de la asunción de Stillitano: "Habíamos charlado con varios entrenadores de nivel. Estaba la posibilidad de Gustavo Quinteros y dentro de las opciones que teníamos creíamos que Leandro Stillitano podía ayudarnos en ese contexto. Esto es por puntos y el fútbol te pone a prueba".

Por último, se refirió al armado del plantel en el medio del contexto económico adverso. "Teníamos vistos varios jugadores para traer y reforzarnos en diferentes líneas, pero a veces no podíamos hacerlo por estar inhibidos. Para junio dependemos de levantar la inhibición del América para incorporar. La dirigencia está trabajando en eso. Llevamos un seguimiento muy grande de jugadores destacados. Estamos haciendo un cambio muy grande y profundo en divisiones inferiores. El futuro de todos los clubes está en el proceso formativo", cerró Cavallero.