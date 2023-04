La tremenda reacción de Enzo Pérez cuando Marcos Rojo eligió ir a Boca y no a River: “Se re enojó y…”

Hace tiempo que Marcos Rojo es un referente de Boca. Tras dos años vistiendo la camiseta del Xeneize, el defensor central llegó a ser el capitán del equipo y la voz de mando que tanta falta hace desde su grave lesión de ligamentos. No obstante, estuvo a un llamado de Marcelo Gallardo de llegar a River, desde donde también lo quería convencer su viejo amigo y compañero de mil batallas Enzo Pérez. Pese a los intentos millonarios, el zaguero se fue para La Boca y esto derivó en un fuerte y prolongado enojo del ídolo riverplatense.

En un adelanto de su entrevista con Líbero Versus, el capitán azul y oro recordó cómo se dio la bronca de su excompañero en Estudiantes de La Plata y Selección argentina por haber elegido Boca sobre River: "Enzo se enojó, estuvo enojado, peleado... Claro, él quería que yo vaya a River y yo le decía 'Enzo, ¿sos boludo?'. En la cancha nos matamos, no sabes, yo le pegaba a propósito. Yo me cagaba de risa, pero él estaba enojado en serio", relató.

Tras un regreso fallido al Pincha, Rojo pasó a Boca en enero de 2021. Pese a los llamados del Muñeco y Enzo, no hubo forma de convencer al ex Manchester United. De hecho, el enojo del capitán de River duró mucho tiempo, a tal punto de que la amistad de años que tenían se había enfriado. Esto cambió en unas vacaciones de invierno que compartieron por casualidad: "Re enojado estaba, hasta que una vez nos fuimos con mi familia como 5, 6 días a Bariloche... llego al hotel, me registro y me dicen 'Está Enzo Pérez en el hotel'. Ni yo sabía, ni el hotel ni él sabía", aseguró.

Enzo Pérez y Marcos Rojo, los referentes de River y Boca.

Luego, el jugador de Boca, que volvería a las canchas en la segunda mitad del año, reveló cómo se reflotó el vínculo: "Voy a cenar a la noche al restaurante y estaba Enzo. Después de cenar, nos sentamos juntos y charlamos toda la noche, nos dijimos las cosas que teníamos que decirnos y la amistad volvió", expresó.

"A mí me dolía, yo le había mandado un mensaje re largo, terrible, y ni me respondió. Le decía 'no me respondiste el mensaje que te mandé' y él me respondió 'nono, estaba re caliente'", recordó sobre aquel diálogo.

Sobre el final del recorte, Rojo contó detalles del primer superclásico en el que se cruzó con Enzo Pérez luego de la reconciliación. Fue en el estadio Único de La Plata por los octavos de final de la Copa Argentina y Boca avanzó por penales sobre River, pero los dos amigos tuvieron varios cruces fuertes, pero con buena onda en la cancha: "Esto va a salir en todos lados, jaja", cerró el defensor.