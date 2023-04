Marcos Rojo reveló detalles de cómo Gallardo quiso convencerlo de ir a River: “Me llamó y...”

Marcos Rojo es un referente de Boca. Desde su llegada en 2021, el defensor central se ganó un puesto como titular y, con el tiempo, se convirtió en una pieza fundamental y capitán del equipo. En la recta final de la recuperación de su rotura de ligamentos de la rodilla, el líder del Xeneize recordó cómo quiso convencerlo Marcelo Gallardo para ir a jugar a River.

En un adelanto de la entrevista que dio para el Líbero Versus, el excentral de la Selección argentina reveló que su madre es hincha del Millonario, pero nunca le contó que el Muñeco lo quiso para la vereda de enfrente a la que hoy defiende: "No le dije, no se lo conté a nadie. Estaba a punto de firmar con Boca y Enzo Pérez me dijo que quería hablar. Me llamó y hablamos de fútbol", expresó.

Luego, agregó: "No sé cómo se enteró (de su acuerdo con Boca), se ve que se habrá enterado, no sé. Yo tenía todo arreglado con Boca, firmaba ese lunes. Yo ya estaba convencido".

Además, Matías Pelliccioni, el conductor de la sección, le recordó la frase que el propio Rojo reveló tiempo atrás sobre su diálogo con Gallardo: "Sí, me dijo 'vení que vamos a ganar todo'. Me lo dijo [risas], pero nada, la mejor siempre", concluyó.

La nota completa de Marcos Rojo en TyC Sports será emitida este jueves en Líbero. En otro momento, el capitán de Boca reveló que Enzo Pérez se enojó a tal punto de no hablar por varios meses tras haber elegido al Xeneize por sobre River.