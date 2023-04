Ameal, polémico sobre por qué Di Zeo pudo saltear el filtro de socios en la Bombonera: “Consiguió…”

Jorge Amor Ameal reapareció en televisión y habló de todo lo que incumbe a Boca. Las elecciones, el presente del equipo, la situación judicial de Sebastián Villa, la llegada de Jorge Almirón... no se guardó nada. No obstante, una de sus respuestas más polémicas llegó sobre el regreso de Rafael Di Zeo a la tribuna de la Bombonera.

En diálogo con Presión Alta en TyC Sports, el presidente del Xeneize se refirió a la vuelta del jefe del Jugador Número 12 al paraavalanchas de la popular xeneize. Tras seis años alejado de las canchas, Di Zeo pudo entrar a Brandsen 805 en el partido que terminó en derrota ante Colón. Al ser consultado por esto, Ameal respondió: "Di Zeo consiguió entradas porque una peña del interior le dio dos protocolos, por eso pasó el filtro".

Antes de esto, el mandamás del Xeneize no esquivó la pregunta y admitió haber tenido diálogo con el barrabrava: "Yo te digo, lo conozco a Rafael. Hay algunos que dicen 'no, yo no lo vi en mi vida'. Yo lo conozco, he hablado con él y tengo buena relación. En algún momento hay que resolver esto. SI la Justicia lo eximió y algunos periodistas lo quieren seguir acusando...".

Actualmente, el filtro de partidos asistidos que tienen que cumplir los socios de Boca para ir a la Bombonera es de 16 de los últimos 21 partidos. Esto se remonta hasta un encuentro ante Arsenal en junio de 2022. Sobre esto, Ameal explicó que la dirigencia está barajando diferentes opciones para solucionar el tema, como un sistema de puntaje.

"Hay que resolver las cuestiones de fondo. Si no, perdimos", advirtió Ameal, molesto ante el intercambio de ideas con el periodista especializado en barrabravas, Gustavo Grabia.