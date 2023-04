La lapidaria respuesta de Madelón tras la queja del Pulga Rodríguez por jugar pocos minutos: “El que no está para…”

Lejos parece haber quedado lo que parecía una historia de amor entre Central Córdoba y el Pulga Rodríguez. El oriundo de Simoca llegó a Santiago del Estero en el último mercado de pases tras su forzada salida de Colón de Santa Fe, donde no se fue de la mejor manera.

Luego de ser recibido como una verdadera estrella, poco a poco la llama se fue apagando. En este contexto, en las últimas horas hubo un tenso ida y vuelta entre el delantero que supo brillar con las camisetas de Atlético Tucumán y el Sabalero, y Leonardo Madelón, actual DT del Ferroviario.

El último sábado, en la derrota de su equipo ante Godoy Cruz por 2-0, el Pulga enfrentó los micrófonos y no ocultó su fastidio por los pocos minutos que estuvo en cancha. "Es complicado entrar pocos minutos y poder cambiar un partido", soltó el delantero que ingresó al campo de juego a los 28' del complemento.

En conferencia de prensa, Leonardo Madelón fue consultado por las palabras del delantero de Central Córdoba y no dudó en responder con contundencia: "El que está bajo va a salir y el que no está para jugar, no va a jugar. Prefiero cortar un dedo y no cortar la mano… y después el brazo".

En lo que va del año, el Pulga Rodríguez no ha tenido la continuidad deseada. De los 13 partidos que lleva disputada la actual edición de la Liga Profesional, fue titular solamente en uno. En ocho de los restantes ingresó desde el banco de suplentes y en los otros cuatro ni siquiera vio acción.