La sinceridad de Cirigliano mientras juega en el Senior de River: "Estoy..:"

Poco a poco Ezequiel Cirigliano va reencontrando su rumbo. El hombre de 31 años, que estuvo detenido por un presunto robo a mano armada, se sumó al equipo de Senior de River y de esta manera volvió a compartir con viejos conocidos dentro de un campo de juego. La decisión del club es acompañarlo en su recuperación.

En su diálogo con TyC Sports, el mediocampista manifestó: "Siento una alegría enorme porque hacía tiempo que no compartía una cancha con excompañeros. Eso revive muchas sensaciones lindas que me dejaron River y el fútbol. No me había dado cuenta que tenía ganas, me trataron y la pasé bien. Yo ya estoy disfrutando y tranquilo con esto del senior".

"Trato de tomarlo con calma, voy a divertirme y a compartir un buen momento. Después, en cuanto a lo profesional, ver a la Primera de River y del fútbol argentino me genera sensaciones y ganas de estar. Estoy esperando una posibilidad para volver a jugar como profesional. Si en algún momento surge, lo analizaré y trataré de poner bien", añadió Cirigliano.

Sobre su recuerdo defendiendo los colores de River, recordó: "No pude volver al nivel que tenía. Fui parte de uno de los mejores clubes del país. Mantenerse en un club como River es lo más difícil. Quizá eso fue lo que más me costó. No me reprocho nada, sí me pregunto de acá para adelante qué decisiones tengo que tomar para no cometer errores que me alejaban del fin".

Para finalizar, Cirigliano fue consultado sobre el tiempo que le llevaría de demora volver a estar a punto físicamente para estar en alta competencia: "No sabría, estoy haciendo diferentes entrenamientos. Entiendo que el fútbol lleva uno específico y eso dependería de cada profesor".