La revelación de Ponzio sobre Cirigliano, detenido por intento de robo: “Cuando estábamos con él en River ya…”

Leonardo Ponzio es uno de los grandes ídolos de la historia reciente de River. Capitán y referente, tendrá su partido despedida el 21 de septiembre en el Monumental. El exfutbolista tuvo una carrera espectacular, se convirtió en el jugador más ganador de la historia del Millonario y convocará a miles de hinchas para su fiesta. En la previa de la presentación del evento, el León reflexionó e hizo un contraste con Ezequiel Cirigliano, excompañero, quien fue detenido por tentativa de robo.

Ezequiel Cirigliano, exfutbolista de River detenido por tentativa de robo.

"Con los jóvenes he tratado de hablar desde experiencias y no darles consejos. La familia es muy importante, la cercana, la lejana, los amigos... Es la que te hace bajar a tierra, ver otras realidades, atravesar la distintas etapas de la juventud, no pensar que por usar la camiseta de River te comés el mundo... Es el sostén de la carrera, lo tuve y le doy valor a eso", explicó Ponzio sobre su experiencia, casi anticipándose a la pregunta por Cirigliano.

Pocos minutos más tarde, Ponzio se refirió puntualmente al jugador y reveló que desde que eran compañeros que se detectaban algunos problemas: "Para mí tenía un nivel de Selección, un pibe que iba a crecer mucho. Cuando estábamos con él en River ya transitaba etapas difíciles. Como dije, la familia es fundamental, el sostén".

"Habría que volver a atrás, ver lo que sucedió, la vida anterior para ver cómo se desencadenó todo. Tenerle lástima a una persona no, pero si alguna vez tiene la posibilidad de volver a encontrarme, quisiera escucharlo y acompañarlo", comentó el exjugador.

Cirigliano, quien jugó en River desde su debut en 2010 y pasó por varios clubes a préstamo, fue compañero de Ponzio en 2012 y su carrera tuvo un declive inesperado, tanto que a los 30 años fue detenido por tentativa de robo calificado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra y violación de domicilio.

La declaración de Cirigliano: padece de esquizofrenia

El joven nacido en Caseros declaró este martes ante el fiscal Favio Cardigonde, quien se ocupa de la causa, y no respondió preguntas sino que negó el hecho. Además, afirmó que tiene un diagnóstico por esquizofrenia con medicación, que dejó de tomar debido a su profesión, según la información difundida por la agencia Télam.

Cardigonde, de la Unidad Funcional de Instrucción 7 de los tribunales de San Martín, pidió la conversión de la aprehensión en detención. En ese sentido, una vez que se efectivice su pedido, el abogado de Cirigliano Guillermo Vega podrá tramitar un pedido de excarcelación sin que eso signifique el final de la causa judicial.

El fiscal Cardigonde imputó también a Cirigliano por "tentativa de robo" luego de que, según el sumario policial, lo vieran armado en el patio trasero de una vivienda, donde también escucharon el picaporte de la puerta del lavadero que alguien intentaba abrir desde afuera.

Además, el futbolista tenía una pistola Browning calibre 9 milímetros con numeración y el escudo de la Policía Federal Argentina, por lo que se investigará si se trata de un arma perdida, robada o perteneciente a algún efectivo en actividad.