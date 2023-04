Qué "no le gustó" a Demichelis de su festejo de gol con Enzo Pérez: "Ya no estoy para…"

Martín Demichelis, entrenador de River, reconoció que "la necesidad de ganar no debe provocar que se pierda la línea", luego del emotivo triunfo sobre Sporting Cristal y se refirió al alocado festejo en el cuarto gol, cuando Enzo Pérez lo abrazó en una imagen que enloqueció a los fanáticos. "Sé que tengo que mantener el equilibrio pero son situaciones peculiares", dijo el DT.

Pero luego, contó: "A Enzo no lo vi venir, casi me tumba, ya no estoy para esos trotes. Trabajamos todos juntos, tenemos buena vibra y seguimos empujando. Esa parte humana del grupo lo hace competitivo. A mí el grupo me permite, por lo bien que está desde lo anímico y físico, seguir arriesgando. Se le agradece al plantel y a la gente, que no deja de apoyar"

"Hay que seguir trabajando. Como casi todo en la vida: trabajo y esfuerzo que después llega el resultado. No sólo nos quedamos con un hombre menos, sino que nos hacen el 2-2. Te ves con un hombre menos y con un punto sobre seis", dijo y analizó: "Se hizo una línea de tres. Los jugadores ejecutaron todo bien y se ganó el partido".

"Nicolás De La Cruz es más ofensivo que Rodrigo Aliendro. Si entraba Rodrigo y nos faltaba ser ofensivos, hubiesen preguntado porque no jugó De La Cruz. Aliendro da equilibrio pero teníamos que ganar desde el vamos. Tuvimos valentía para tener tranquilidad mental con el 0-1, porque desde el vamos arrancamos perdiendo", apuntó.

Además reconoció la tarea de Pablo Solari y habló del momento que atraviesa Salomón Rondón: "Pablo Solari: esperó por su chance cuando le tocó salir. El gol con Newell's le dio confianza, hoy la tuvo extra, ganó duelos, hizo daño. Seguirá trabajando como el resto del grupo. Y también Salomón Rondón debe seguir trabajando. Trabajo y esfuerzo que después llega el premio, como Miguel Borja. El mejor ejemplo de eso es Lucas Beltrán".