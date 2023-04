Otra vez L'Equipe: el lapidario puntaje que le dieron a Messi y la dura palabra con la que describieron su partido con PSG

Lionel Messi fue titular en la derrota por 1 a 0 del París Saint Germain ante el Lyon en el marco de la fecha 29 de la Ligue 1 francesa. En los tradicionales puntajes que la revista de ese país, L'Equipe, pone a los futbolistas de la liga, el astro argentino recibió una dura calificación.

La revista decidió ponerle sólo 3 puntos sobre 10 a la actuación del 30 del PSG, que jugó todo el partido. En la crónica del encuentro, la revista acusó a Messi de estar "borrado" durante el partido.

Los puntajes de L'Equipe.

El delantero argentino no tuvo su mejor partido en el retorno a la competición con el club parisino luego de la gira con la Selección argentina. Perdió una buena parte de las pelotas que recibió y no pudo encontrarse con sus compañeros. Apenas un par de pinceladas de talento le bastaron para poner a Mbappé de cara al gol, pero el joven francés no pudo contribuir para que Messi sume una nueva asistencia.

De hecho, el medio deportivo fue crítico con el delantero de la Selección de Francia, quien también recibió un 3 como puntaje. Pocos se salvaron de la derrota. Los que más recibieron fueron Marquinhos y Renato Sanches, con 5 cada uno. A Messi y Mbappé se le sumó con ese puntaje el italiano Verratti y el propio entrenador Galtier.

A la dura calificación de L'Equipe, el argentino tuvo que lamentar los silbidos de los simpatizantes del PSG en la previa. El mal presente está condicionado con la negociación por la renovación con el equipo, en el marco del interés del Barcelona por repatriarlo.