Independiente visita a Riestra con el objetivo de volver al triunfo

Independiente Rivadavia sale al ruedo por la octava fecha de la zona B de la Primera Nacional, abriendo un domingo super futbolero de los equipos mendocinos. Desde las 14.40, la Lepra se mide ante Deportivo Riestra en condición de visitante con un objetivo claro: volver a cantar victoria tras una racha adversa de cuatro partidos sin poder sumar de a tres.

El entrenador Ever Demalde está obligado a meter mano en el once titular, una constante en este campeonato debido a lesiones o expulsiones. En este caso, la roja de Moya lo obliga a retocar una vez más, volviendo a cumplir la premisa de no poder repetir equipo de una fecha a otra. Alejandro Distaulo ingresará en lugar del defensor juvenil, cambiando también el esquema y dejando atrás el trunco intento con línea de cinco hombres atrás.

Enfrente estará Riestra, el equipo del Ogro Fabbiani que llega atravesando un buen momento. De los últimos tres partidos, ganó dos y empató el reciente justo ante el Deportivo Maipú, llegando a los diez puntos en el certamen, dos más que los que tiene el Azul del parque.

Pasando en limpio, el equipo para jugar hoy tendría a: Juan Cruz Bolado en el arco; Luciano Abecasis, Mauro Maidana, Francisco Petrasso y Juan Manuel Elordi en defensa; Ezequiel Ham, Franco Romero, Braian Sánchez y Matías Reali en la mitad de cancha más Alejo Distaulo y Alex Arce en la delantera.