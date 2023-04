Bombazo: el Kun Agüero anunció que un histórico de la Selección argentina se sumará a la Kings League

Tras el episodio que preocupó a todos sus seguidores, donde sufrió una mini arritmia en vivo, el Kun Agüero volvió a visitar a Ibai Llanos. El argentino, junto al streamer español, habló de todo y, entre otras cosas, se refirió a los refuerzos que tiene apalabrados para Kunisports en la segunda temporada de la Kings League.

Al ser consultado por su compañero sobre si ya tenía algún jugador confirmado, el ídolo del Manchester City no dudó en responder: "El único que me confirmó por ahora es Pipa Higuaín. No sabemos en qué fecha andará de vacaciones, después lo vemos. Pero va a jugar".

Higuaín confirmó su presencia con la camiseta de Kunisports.

El pasado 3 de octubre, mediante una emotiva conferencia de prensa brindada en las instalaciones del Inter Miami, Gonzalo Higuaín hizo oficial su decisión de retirarse de la actividad profesional. "Es hora de comunicarles una noticia que vengo procesando hace un tiempo: llegó el día de decir adiós al fútbol, una profesión que tanto me dio. de la cual me siento un privilegiado de haberla vivido con sus momentos buenos y no tan buenos", soltó el exjugador de River al leer la carta que había preparado para su despedida.

El delantero, que además defendió los colores de Real Madrid, Juventus, Napoli, Milan y Chelsea antes de aterrizar en el fútbol de la Major League Soccer de Estados Unidos, le puso fin a su exitosa carrera que comenzó en el 5 de mayo de 2005, con apenas 17 años y defendiendo los colores del Millonario,

Con la camiseta de la Selección argentina debutó oficialmente el 10 de octubre de 2009 ante Perú en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. Ese día marcó un gol. En 75 partidos logró cosechar 32 goles y, además, fue subcampeón del Mundial 2014 y de las Copas Américas del 2015 y 2016.