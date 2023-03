El Kun Agüero sufrió una "mini arritmia" en vivo con Ibai y preocupó a todos: "Me doy cuenta si es fuerte"

En las últimas horas, el nombre del Kun Agüero fue tendencia y, lamentablemente, no por una noticia relacionada con el fútbol. El hombre surgido de las divisiones inferiores de Independiente de Avellaneda realizaba una transmisión en vivo junto a Ibai Llanos cuando de repente preocupó a todos.

Mientras todo era risas, el ídolo del Manchester City cambió su cara y comenzó a mostrar claros gestos de preocupación. El español, que tardó algunos segundos en entender, preguntó sobre la situación. “Creo que me agarró una mini arritmia”, expresó Sergio.

Sin dudarlo, el streamer español propuso: “¿Quieres que vayamos al médico?”. Ya más relajado, el Kun agarró el teléfono para monitorear su chip y enviarle la información al cardiólogo: “No, no. Tengo un chip y el famoso me va a detectar. Mandaría la señal para ver, porque capaz que es un pensamiento mío. Se lo voy a mandar, pones aceleración del ritmo cardíaco...”.

“No, no pasa nada, ahora me va a decir. Puede ser que de tanto pensar se me aceleró un poco y se me bajó. No lo sé. Ya se lo mando y me irá a decir. ¿Viste que me quedé medio raro? Sentí algo fuera de circuito", añadió Agüero tras la situación vivida y la preocupación de sus seguidores.

A la hora de contar una experiencia similar a la que vivió en el stream junto a Ibai, contó: "La otra vez me agarró y por suerte fue una arritmia que nada que ver a la que tuve. O sea, sin importancia. Puede ser una de esas. La que yo tuve es diferente, me doy cuenta como es. Esta fue media rara".

“Ibai mañana le comentás qué me dijo el médico. Nos vemos, no sé cuándo hago stream de nuevo porque no tengo computadora. Gente, nos vamos despidiendo. Yo creo que gente me parece que es del hambre que tengo porque no comí nada”, sentenció el Kun sobre el final del strem.