La bomba del Kun Agüero sobre el futuro de Messi: "Hay un 50% de posibilidades de que..."

Lionel Messi todavía no define su futuro deportivo y son muchos los clubes que están esperando que lo haga. Si bien la prioridad la sigue teniendo el Paris Saint Germain, lo cierto es que buena parte del mundo del fútbol pretende verlo nuevamente con la camiseta del Barcelona, el club de sus amores y con el que ganó todo lo que jugó.

Ante esto, irrumpió en escena Sergio Agüero quien lanzó una verdadera bomba que es portada en los diferentes portales deportivos del planeta. El exdelantero del Barcelona y Manchester City se refirió a las chances de que vuelva al club culé y revolucionó a los fanáticos azulgranas.

"Creo que Leo debería retirarse en el Barça. Barcelona es su casa y tendría que terminar su carrera aquí. Laporta tiene hacer el esfuerzo para traerlo. Nació en Barcelona, hay un 50 y 50 por ciento de posibilidades, no lo sé", advirtió, de forma muy relajada durante el programa de la Kings League, junto a Gerard Piqué, Ibai Llanos, el periodista catalán Gerard Moreno.

Luego, en la misma línea, Kun añadió: "Como a todos, como a mí me vino a buscar el presidente, es algo normal. Vos no podés ir a presentarte y decir quiero jugar acá. Me parece que el presidente es el que tiene todo para hacerlo y si lo hace estaría yo creo que está más cerca de volver".

El contrato de Messi con el PSG se vence en junio y hasta el momento no hay mayores novedades al respecto. Lo único que se sabe es que pretende seguir un tiempo mas en Europa y buscará la mejor opción para mantenerse a gran nivel pensando en la Copa América 2024 y el Mundial 2026. Inter Miami y el fútbol árabe, también están a la expectativa de lo que decida.