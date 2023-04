El tremendo elogio que recibió González en la previa del Mundial

Juan Martín González no para de crecer. A su momento dorado tras su inicio en Los Pumas le agregó su llegada al rugby europeo con la camiseta de London Irish. Con su doble actuación a nivel de club y selección, el mendocino sigue sumando elogios de colegas y medios que ven en el tercera línea un potencial enorme.

A la ola de ponderaciones se sumó el prestigioso sitio especializado Planet Rugby que lo eligió entre los cinco forwards con mayor poder de try para la Copa del Mundo de Francia 2023. Lo que destaca el medio no es para nada errado: el ex hombre de Marista cuenta con seis tries en sus primeros 20 caps con el Seleccionado mayor y ya le anotó a las tres potencias del hemisferio sur.

En London Irish transita su primera experiencia europea.

"Alto y de piernas largas, González irrumpió en la escena del rugby internacional en 2021, anotando en su bautismo contra Rumania en un test match amistoso. Completa una formidable tercera línea junto a Marcos Kremer y Pablo Matera. Los tres fueron lo más positivo en el Rugby Championship 2022", destaca Planet Rugby.

Además del argentino, en la lista de forwards destacados por el medio figuran tres integrantes de los All Blacks y uno del combinado Galo: Michael Leicht (Nueva Zelanda), Ardie Savea (Nueva Zelanda), Charles Ollivon (Francia) y Samisoni Taukei'aho (Nueva Zelanda).