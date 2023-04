El picante reproche de un periodista de Independiente a Gago que el DT de Racing no dejó pasar: “¿Perdón…?”

El clásico de Avellaneda sigue dando que hablar. Luego del 1-1 entre Independiente y Racing en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, las polémicas no faltaron. El Rojo lo ganaba y, con un dudoso penal que fue avalado por el VAR, la Academia llegó a la igualdad.

Post partido, esta situación generó un amplio debate y marcó agenda en los medios dedicados a cubrir la actualidad de los equipos más importantes de Avellaneda. A la infinidad de idas y vueltas que hubo al rededor del fallo de Yael Falcón Pérez, se le sumó la particular situación que vivió Fernando Gago en conferencia de prensa.

Pintita fue consultado por la jugada del penal y mientras respondía, fue interrumpido. "Yo al penal no lo vi todavía. No lo vi porque no tengo tele en el vestuario", son las palabras que soltó el DT segundos antes de voltear la mirada al escuchar el cuestionamiento de un periodista partidario de Independiente.

Buscando entre los presentes, Fernando Gago reconoció a la persona que habló y sin dudarlo lo encaró: "¿Perdón? ¿Perdón? ¡Ah! Pensé que me habías hablado, disculpame", sentenció el director técnico de Racing luego de no obtener respuesta a su planteo.